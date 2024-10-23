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Хельмут Марко — о Пересе: если результаты неудовлетворительны, контракт бесполезен

Хельмут Марко — о Пересе: если результаты неудовлетворительны, контракт бесполезен
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко предупредил, что новый контракт Серхио Переса не станет препятствием для изменения состава команды в 2025 году.

«У Переса может быть контракт, но Формула 1 — это меритократия. Если результаты неудовлетворительны, контракт бесполезен.

В конце сезона мы сядем вместе и решим, кто станет лучшим напарником Ферстаппена в «Ред Булл», — приводит слова Марко F1-Insider.

После 19 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 57 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 40 очков. Серхио Перес занимает на данный момент восьмое место в личном зачёте, на его счету 150 очков.

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