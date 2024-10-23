«Ты всё еще выглядишь по-идиотски, но ты не идиот!» Вольф – о Вассёре

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф и руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказали о своём шуточном общении в чате руководителей команд в мессенджере WhatsApp после Гран-при США.

«Он так хорош. Я сказал, что меня вдохновляют Фред, команда «Феррари» и их результаты. Это правда», — приводит слова Вольфа Daily Express.

«Он сказал мне в WhatsApp, что я впервые не выгляжу словно идиот», — ответил Вассёр.

«Я сказал, что ты всё еще выглядишь по-идиотски, но ты не идиот! Как хорошо, что ты восстановил форму «Феррари» после лета и теперь вы доминируете. Мы смотрим на это с восхищением. Я не хочу целовать тебя, иначе они бы узнали!» — добавил Вольф.