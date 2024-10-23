«Ред Булл» присматривается к Колапинто — Джо Сейвуд

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд рассказал, что «Ред Булл» всерьёз присматривается к Франко Колапинто. Аргентинец может заменить в составе «РБ» Лиама Лоусона, который в свою очередь может пойти на повышение в «Ред Булл», где заменит показывающего слабые результаты Серхио Переса.

«В последнее время фанаты Переса стали беспокоиться о будущем своего героя. Можно быть грубым с теми, кто сообщает информацию, но, в конце концов, правда выйдет наружу. Давайте подождём до конца года, чтобы увидеть, какие будут составы на 2025-й год, но Лиам Лоусон отлично поработал для «РБ» в Остине, и радость людей из «Ред Булл», как мне кажется, была связана с тем, что, возможно, они чувствуют, что нашли решение своей проблемы. Они также могли найти решение для вакансии, которую может освободить уход Лоусона из «РБ», поскольку Франко Колапинто отлично справляется с работой для «Уильямса», и у него нет места на 2025 год. Ходят слухи, что «Ред Булл» сейчас присматривается к Франко. Сайнс и Албон будут в «Уильямсе» как минимум до конца 2026 года, поэтому на данный момент для аргентинского гонщика нет места, в то время как «Ред Булл» нужен сильный молодой человек...» — написал Сейвуд в своём блоге.