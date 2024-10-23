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Расписание трансляций Гран-при Мексики — 2024

Расписание трансляций Гран-при Мексики — 2024
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С 25 по 27 октября в Мексике пройдёт 20-й Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда Гран-при Мексики.

Формула-1 Гран-при Мексики – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 25 октября
21:30. Первая тренировка Гран-при Мексики
01:00. Вторая тренировка Гран-при Мексики

Суббота, 26 октября
20:30. Третья тренировка Гран-при Мексики
00:00. Квалификация Гран-при Мексики

Воскресенье, 27 октября
23:00. Гонка Гран-при Мексики

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