В ФИА раскрыли, будут ли машины нового поколения дельфинировать

Директор Международной автомобильной федерации по «формульным» соревнованиям Николас Томбасис заявил, что болиды Формулы-1 2026 года будут менее подвержены эффекту Вентури и связанным с ним дельфинированием, когда машина подпрыгивает вверх и вниз по мере увеличения или уменьшения прижимной силы.

«Эффект Вентури будет проявляться в новых машинах гораздо меньше, чем в нынешнем поколении.

Главной причиной этого станет то, что мы хотели иметь машины, которые не ехали бы так близко к асфальту, как нынешние, поэтому, возможно, мы попытаемся немного ослабить этот аэродинамический эффект», — приводит слова Томбасиса Autosport.