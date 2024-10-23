Вольф отверг предположение Хэмилтона о проблемном обновлении W15

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф настаивает, что последнее обновление днища болида W15 не является причиной проблем, с которыми столкнулись его гонщики на Гран-при США в Остине. Джордж Расселл попал в аварию в третьем сегменте квалификации, а Льюис Хэмилтон вылетел в начале гонки, после чего предположил, что в этом виновато обновление машины.

«Не думаю, что у нас есть фундаментальная проблема с обновлением. Думаю, дело больше в комбинации аэродинамических и механических факторов.

Нам нужно продолжать использовать это обновление. Нет смысла отказываться от него. Но, с другой стороны, нужно быть очень открытым. Я имею в виду, что Джордж проехал гонку с июльским вариантом днища, потому что у нас не было запасного нового, и он был действительно конкурентоспособным в гонке», — приводит слова Вольфа известный автоспортивный журналист Адам Купер в своём блоге.