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Даника Патрик рассказала, есть ли в контрактах пилотов «Макларена» пункт об их статусе

Даника Патрик рассказала, есть ли в контрактах пилотов «Макларена» пункт об их статусе
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Американская гонщица Даника Патрик, выступавшая в прошедший уикенд Гран-при США экспертом на телеканале Sky Sports, рассказала о своём разговоре с генеральным директором «Макларена» Заком Брауном, который заверил её, что в контрактах Ландо Норриса и Оскара Пиастри нет пункта о статусе гонщиков и распределении их на первый и второй номер.

«Зак сказал, что он каждый день разговаривает с Ландо и Оскаром. В основном о делах внутри команды — и что у них полное согласие по вопросам взаимодействия. Решение, кто получит приоритет и что произойдёт во время гонки, принимается от заезда к заезду.

Он сказал, что в контрактах гонщиков бывает пункт об их статусе. Поэтому я спросила: «Есть ли такой у кого-нибудь из ваших пилотов?»

Он ответил: «Абсолютно нет, но некоторые так делают», — приводит слова Патрик Planet F1.

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