Ферстаппен высказался о возможном добавлении гравийных ловушек на трассу в Остине

27-летний трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о добавлении гравийных ловушек на «Трасса Америк» в Остине после прошедшего там Гран-при США и штрафов для гонщиков за нарушение границ трассы в основной гонке и списанных кругах в квалификации.

«Владельцам трасс не нравится гравий, потому что им придётся убирать его после каждой гонки. Например, в дни открытого посещения трека для желающих люди, конечно же, приходят и отрываются на трассе, наслаждаясь скоростью. У вас есть гонщики-любители и профессиональные пилоты. Когда вам приходится добавлять гравий, то это стоит больших денег, и не каждая трасса может делать это регулярно в течение года.

Да, безусловно, это сработало бы, как в Австрии, но, с другой стороны, я не уверен, насколько это было бы стабильным решением в этом сезоне», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.