В «Мерседесе» назвали причины проблем на ГП США, из-за которых гонщики вылетали с трассы

Технический директор команды Формулы-1 «Мерседес» Джеймс Эллисон раскрыл причину неудачного выступления Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла на Гран-при США, когда оба гонщика вылетели в одном и том же повороте. Джордж потерял сцепление с трассой в субботней квалификации и вылетел в стену, а Хэмилтон в начале гонки застрял в гравии.

«У нас были не выходные, а качели. В машину у нас была новая вера из-за нашего так называемого обновления номер 19, которое нас очень волновало и до сих пор очень радует. Но у нас также была целая куча аномальных вещей. Льюис развернуло по ходу практики. Джордж тоже чуть не потерял заднюю часть машины. Потом Расселл попал в аварию в квалификации. Льюис вылетел в гравий в гонке.

Все наши измерения показали, что пакет обновлений ведёт себя так, как мы и ожидали. Прижимная сила была на месте. Острота, которую мы видели и из-за которой мы необычное количество раз врезались в барьеры, объяснялась тем, что машина была слишком низкой, слишком жёсткой, и в результате управляемость недопустимо ухудшалась.

Но поскольку это был спринтерский уикенд, у нас меньше времени, чтобы подобрать нужные настройки, чем обычно. Так что полные возможности обновления узнаем в следующих гонках, потому что мы продолжим работу над пакетом модификация, и если гонщики продолжат застревать в гравии и вылетать, то мы сложим два и два. Но я предполагаю, что этого не произойдёт», — приводит слова Эллисона издание Racingnews365.