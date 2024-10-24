В «Ред Булл» намекнули на возможные переговоры с Пиастри

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что бывший пилот австрийской команды Марк Уэббер, являющийся действующим менеджером Оскара Пиастри из «Макларена», настаивает на переговорах о возможном переходе Оскара в «Ред Булл».

«Скажем так: Марк Уэббер очень хочет провести переговоры», — приводит слова Марко издание F1-Insider.

Пиастри проводит свой второй сезон в Формуле-1, на его счету две победы на Гран-при, а его команда возглавляет Кубок конструкторов нынешнего сезона.

«Спекуляции о связях Пиастри и «Ред Булл» стали расти на фоне решения «Макларена» отдать приоритет Ландо Норрису и его заявке на возможную победу в сезоне-2024. Сам Уэббер, как известно, изо всех сил пытался избавиться от статуса второго пилота после Себастьяна Феттеля во время их совместной работы в «Ред Булл», поэтому предположение, что он постарается защитить Пиастри от подобной ситуации, имеет смысл — даже если сценарии далеко не сопоставимы на данный момент», — говорится в статье Racingnews365.