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Fox Sports Mexico: Колапинто проигнорировал Брандла в Остине из-за слов о Пересе

Fox Sports Mexico: Колапинто проигнорировал Брандла в Остине из-за слов о Пересе
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21-летний аргентинский пилот Формулы-1 из команды «Уильямс» Франко Колапинто во время Гран-при США проигнорировал репортёра Sky Sports Мартина Брандла из-за слов британца о пилоте «Ред Булл» Серхио Пересе, сообщает издание F1oversteer.

Перед каждой гонкой Брандл выходит на стартовую решётку, чтобы взять интервью у гонщиков, членов команды и знаменитостей. Накануне гонки в Остине на прошлых выходных он попытался поговорить с Колапинто. Но аргентинец просто прошёл мимо него к большому удовольствию эксперта впоследствии.

Fox Sports Mexico предполагает, что это не было недоразумением, а Франко умышленно проигнорировал Брандла. Сообщается, что у двух латиноамериканских пилотов образовались тёплые и дружеские отношения, и оба не раз комплиментарно отзывались друг о друге. Поэтому у Колапинто слова Брандла и журналистов Sky Sports о навыках Переса вызвали недовольство.

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