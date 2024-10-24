Официальный сайт Формулы-1: «Кик-Заубер» приблизился к продлению Боттаса на 2025 год

Руководство швейцарской команды Формулы-1 «Кик-Заубер» приблизилось к продлению контракта с финским гонщиком Валттери Боттасом, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Также в статье рассказывается о переговорах с другими кандидатами:

Габриэл Бортолето всё ещё размышляет, хочет ли он остаться в системе «Макларена», который набрал серьёзные обороты в Формуле-1, но не имеет свободного места в обозримом будущем, или присоединиться к «Кик-Зауберу», который перейдёт в 2026-м под знамёна «Ауди», зная, что на раннем этапе это будет тяжёлая битва. А «Кик-Заубер» находится в нижней части Кубка конструкторов.

Переговоры с Франко Колапинто, судя по всему, не продвинулись до уровня переговоров с Боттасом и Бортолето, поскольку «Уильямс» не желает освобождать его от контракта в своей системе. Вместо этого они предпочли бы арендное соглашение. А этот вариант не так уж и привлекает «Кик-Заубер», однако вариант с Франко всё равно остаётся в рассмотрении.

Мик Шумахер хоть и остаётся в шорт-листе, но считается, что на данном этапе он не является одним из ведущих претендентов на место в команде.