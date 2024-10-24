«Фантастическая машина». Глава Ford признался, что ездит на Xiaomi

Главный исполнительный директор Ford Motor Company Джим Фарли на подкасте Fully Charged рассказал, что уже полгода ездит на электромобиле Xiaomi SU7 и очень им доволен, пишет CarScoops.

«Мы заказали один SU7 из Шанхая, его доставили в Чикаго, и я езжу на нём уже полгода. И не хочу отдавать! Это фантастическая машина. Они продают по 10-20 тысяч машин в месяц и за полгода всё распродали», — цитирует Фарли издание.

Электрический седан Xiaomi SU7 был представлен в декабре 2023 года и сразу стал хитом продаж. Изначально автомобиль был доступен в трёх вариантах, и самый мощный из них — SU7 Max — обладает полным приводом и мощностью 495 кВт (673 л. с.). До 100 км/ч Xiaomi SU7 Max разгоняется за 2,78 секунды, а максимальная скорость машины ограничена на уровне 265 км/ч.

В июне 2024 года в Xiaomi представили ещё более мощную версию — SU7 Ultra, которая получила новый карбоновый кузов с задним антикрылом и тремя электромоторами суммарной мощностью свыше 1500 л. с. 100 км/ч SU7 Ultra развивает за 1,97 секунды и способен разгоняться более чем до 350 км/ч.