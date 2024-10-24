Издание Racingnews365 провело опрос о выборе пилота «Ред Булл» в случае замены Переса

Популярное зарубежное издание опубликовало результаты опроса о выборе второго пилота на 2025 год в составе «Ред Булл» в случае замены мексиканского гонщика Серхио Переса.

Кто заменит Серхио Переса в 2025 году, если мексиканца уберут из команды?

1. Юки Цунода — 54,12% голосов;

2. Лиам Лоусон — 25,82%;

3. Кто-то другой — 20,06%.

Ранее стало известно, что руководство японского производителя «Хонда» попросило «Ред Булл» дать Юки Цуноде возможность провести тесты за рулём RB20. Вследствие этого консультант австрийского коллектива Хельмут Марко высказался о такой возможности для японского гонщика из команды «РБ».