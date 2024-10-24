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В «Хонде» готовятся к конфликтам с идеями Ньюи в «Астон Мартин»

В «Хонде» готовятся к конфликтам с идеями Ньюи в «Астон Мартин»
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Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ заявил, что японский производитель готовится к идейным конфликтам с выдающимся конструктором Эдрианом Ньюи из-за совместной работы над болидом «Астон Мартин» 2026 года.

«Мы очень воодушевлены тем, что они укрепили свою структуру управления, включая подписание контракта с Эдрианом Ньюи. Я раньше работал с Ньюи, и у него невероятная страсть к созданию быстрых автомобилей. Пока мы создаём двигатель, а они — шасси автомобиля, бывают моменты, когда наши взгляды не всегда совпадают. В таких случаях возникают конфликты между тем, чего хочет отдел разработки шасси, и тем, чего хочет команда по созданию двигателя, но вместе нам уже удалось создать лучшую машину в мире [«Ред Булл»].

Поскольку Ньюи сейчас готовится начать работу в «Астон Мартин», я ожидаю, что возникнут аналогичные проблемы, но надеюсь, что это приведёт к тому, что команда «Астон Мартин» станет лучшей в мире. Мы готовы к некоторым конфликтам. Конечно, это касается не только Ньюи», — приводит слова Ватанабэ издание Motorsport.

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» с 2026 года перейдёт на двигатели «Хонды».

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