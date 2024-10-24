Ральф Шумахер назвал пилота, которого взял бы в «Ред Булл» вместо Серхио Переса

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что «Ред Булл» следует попытаться подписать контракт с австралийским пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.

«Если бы я был на месте «Ред Булл», то тоже приложил бы усилия, чтобы заполучить Пиастри. Он не только суперталантлив, но и показывает себя действительно здорово. В будущем он станет ещё лучше, и небольшие недостатки, которые у него остались, если сравнивать с Норрисом, скоро исчезнут», — приводит слова Шумахера F1-Insider.

Ранее Шумахер раскритиковал стюардов Гран-при США за вмешательство в борьбу пилота «Макларена» Ландо Норриса и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Материалы по теме Ральф Шумахер раскритиковал стюардов Гран-при США

Самая высокая скорость в Формуле-1: