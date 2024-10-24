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«Уильямс» представил специальную ливрею к Гран-при Мексики

«Уильямс» представил специальную ливрею к Гран-при Мексики
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Британский гоночный коллектив «Уильямс» представил специальную ливрею к предстоящему Гран-при Мексики.

На болид FW46 нанесут логотип компании-партнёра Mercado Libre, который будет выполнен в жёлтом цвете. Впервые за 31 год на машине «Уильямса» будет присутствовать жёлтый цвет.

Фото: Williams F1

Фото: Williams F1

Mercado Libre — аргентинская компания, которая управляет маркетплейсами. С «Уильямсом» она начала сотрудничать с августа текущего года.

Напомним, пилоты «Уильямса» аргентинец Франко Колапинто и представитель Таиланда Александер Албон занимают 18-ю и 13-ю позицию в личном зачёте Формулы-1 соответственно. В Кубке конструкторов британская команда находится на восьмой позиции.

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