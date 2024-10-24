Ральф Шумахер: «Ред Булл» не может рассчитывать, что Ферстаппен останется в 2026 году

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может покинуть команду к 2026 году, а потому ей следует прорабатывать вариант с австралийцем Оскаром Пиастри. Сейчас Пиастри выступает за «Макларен». Другим пилотом «Ред Булл» на данный момент является мексиканец Серхио Перес.

«Ред Булл» не может рассчитывать, что Ферстаппен останется в команде в 2026 году. Нужно быть к этому готовым. Пиастри был бы идеальной заменой. Так что мне будет очень любопытно посмотреть, как «Макларен» будет решать вопрос с Пиастри в будущем», — приводит слова Шумахера издание F1-Insider.

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