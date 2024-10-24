Вильнёв — о ГП США: стюарды были любителями. Оштрафовать надо было и Макса, и Ландо

53-летний канадский автогонщик, являющийся чемпионом серии IndyCar и Формулы-1, Жак Вильнёв подверг критике работу стюардов на Гран-при США. По его мнению, они неправильно оценили борьбу между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом.

«Стюарды устроили беспорядок. Заслуживает ли Макс штрафа за то, что он полностью выдавил Ландо с трассы? Да. Ландо совершил обгон, находясь за пределами трассы? Да. Он был впереди на апексе? Сложно сказать, но вполне возможно.

Почему он сошёл с трассы? Потому что его выдавили! Ландо получил преимущество, но Макс тоже не вошёл в поворот. Они оба оказались за пределами трассы. Правила ясны. И Норрис, и Макс должны были получить штраф. Один инцидент не оправдывает другой. Так что Норрис должен был финишировать третьим, а Макс — пятым.

Стюарды не признали того, что Макс выдавил Норриса. Они даже не посмотрели на это. Настоящие любители. Если вы собираетесь строго соблюдать правила, то применяйте их ко всем. Это была просто некомпетентность со стороны стюардов, которые не видели, что происходит», — приводит слова Вильнёва портал F1i.