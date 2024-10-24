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F1-Insider: «Макларену» грозит война пилотов в 2025 году

F1-Insider: «Макларену» грозит война пилотов в 2025 году
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Известное издание F1-Insider прогнозирует нестабильную ситуацию в британской команде Формулы-1 «Макларен» в следующем году.

Журналисты отмечают, что пилот гоночного коллектива Оскар Пиастри начинает регулярно показывать более сильные результаты и выглядит всё увереннее. А другой гонщик Ландо Норрис не так силён «в психологическом плане».

«Эксперты паддока сходятся во мнении, что в 2025 году «Макларену» грозит война пилотов, которая может закончиться так же, как закончилась в 2007 году между тогдашним чемпионом мира Фернандо Алонсо и новичком Льюисом Хэмилтоном. Эти двое так сильно боролись, что Алонсо покинул «Макларен» всего через год, а Кими Райкконен выиграл титул в «Феррари», — говорится в сообщении F1-Insider.

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