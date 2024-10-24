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Култхард ответил, кто должен занять место пилота в «Кик-Заубере» — Колапинто или Боттас

Култхард ответил, кто должен занять место пилота в «Кик-Заубере» — Колапинто или Боттас
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53-летний шотландский бывший пилот Формулы-1 и команды «Ред Булл» Дэвид Култхард ответил, кто должен занять место пилота в швейцарском гоночном коллективе «Кик-Заубер» — Франко Колапинто или Валттери Боттас.

«Было бы плохо, если бы такой талантливый человек, как Франко, оставался в стороне, будучи высококвалифицированным и быстрым резервным пилотом. Мне кажется, что у «Кик-Заубера» есть два варианта: можно выбрать кого-то вроде Боттаса, у которого есть опыт и который в прошлом выигрывал гран-при, или можно выбрать молодого таланта.

Как бы мне ни нравился Валттери, но если бы у меня был выбор между ним и Колапинто, я бы сказал, что Колапинто пришёл и заявил всему миру: «Я создан для Формулы-1». Поэтому он олицетворяет будущее, мне бы хотелось посадить его в болид», — приводит слова Дэвида портал F1oversteer.

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