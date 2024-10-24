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Фернандо Алонсо почувствовал недомогание перед Гран-при Мексики

Фернандо Алонсо почувствовал недомогание перед Гран-при Мексики
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо чувствует себя плохо, из-за чего не сможет присутствовать на медиадне Гран-при Мексики. Об этом информирует пресс-служба британской команды.

В гоночном коллективе добавили, что Фернандо предпринимает усилия, чтобы быть полностью готовым к выступлению в пятничных тренировках.

В настоящий момент Фернандо занимает девятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 62 очка. Лидирует в чемпионате нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На его счету 354 балла.

Ранее Фернандо признался, что планировал завершить карьеру в 2009 году.

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