Фото: Леклер прибыл в паддок в традиционном мексиканском костюме

Пилот «Феррари» Шарль Леклер появился в паддоке Гран-при Мексики в традиционном мексиканском костюме. Монегаск предстал в образе музыкантов мариачи. Мариачи – один из самых распространённых жанров мексиканской народной музыки.

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Гран-при Мексики будет проходить с 25 по 27 октября. Леклер в настоящий момент занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 275 очков. Вторую позицию занимает британец Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен» (297). Лидирует в чемпионате нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На его счету 354 балла.

Недавно экс-гонщик Формулы-1 Джонни Херберт допустил, что «Ред Булл» заменит Серхио Переса уже на этой неделе.

Шарль Леклер показал свою уникальную Ferrari Daytona SP3: