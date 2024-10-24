Алонсо назвал трёх пилотов Ф-1, с которыми хотел бы провести последнюю гонку в картинге

Пилот британского гоночного коллектива «Астон Мартин» Фернандо Алонсо назвал трёх гонщиков Формулы-1, с которыми хотел бы провести гонку в картинге перед тем, как завершить карьеру.

«Сейчас я бы выбрал, наверное, Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. И я бы выбрал, если говорить о пилотах из других серий, Себастьена Ожье из ралли.

Мне хотелось бы взять каждого из них на разные автодромы, чтобы получить удовольствие от борьбы с ними. Это был бы идеальный план», — приводит слова Алонсо официальный сайт команды «Астон Мартин».

Напомним, в личном зачёте Формулы-1 испанский пилот занимает девятую позицию, имея на своём счету 62 очка.