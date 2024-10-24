F1-Insider: «Ред Булл» воспользуется ситуацией в «Макларене», чтобы устроить там хаос

Известное издание F1-Insider допустило, что австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» может попытаться дестабилизировать ситуацию в британском гоночном коллективе «Макларен», в чьём составе выступают два амбициозных пилота – Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Не так давно гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен говорил, что на месте Пиастри не согласился бы на то, чтобы быть вторым номером в команде. По мнению F1-Insider, Макс не случайно выступил с подобным заявлением.

«Очевидно, что «Ред Булл» будут использовать ситуацию в «Макларене» как возможность устроить там хаос. Макс Ферстаппен не случайно публично заявил, что на месте Пиастри никогда не согласится на роль второго пилота», — говорится в сообщении F1-Insider.

Материалы по теме В «Макларене» сделали заявление о распределении ролей между Норрисом и Пиастри в команде

Автоспорт: главные события 2024 года: