Эдди Джордан назвал пилота Ф-1, чьё время в чемпионате «истекло»

76-летний основатель и бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1 Эдди Джордан назвал пилота Ф-1, чьё время в чемпионате «истекло».

«Ред Булл» облажались. Время Серхио Переса истекло. Знаете, иногда вы убираете молоко в холодильник. И случается так, что оно прокисает, не так ли? Оно прокисает», — приводит слова Эдди портал F1oversteer.

Напомним, в личном зачёте Ф-1 мексиканский пилот занимает восьмую позицию, имея на своём счету 150 очков. В Кубке конструкторов австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» находится на втором месте.

В гонке Гран-при США Серхио Перес финишировал на седьмой позиции.