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Валттери Боттас ответил на слухи о своём возвращении в «Мерседес»

Валттери Боттас ответил на слухи о своём возвращении в «Мерседес»
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Финский пилот швейцарского гоночного коллектива «Кик-Заубера» Валттери Боттас ответил на слухи о своём возможном возвращении в немецкую команду «Мерседес».

— Валттери, в паддоке ходят слухи, что ты ведёшь переговоры с «Мерседесом» насчёт того, чтобы занять в их команде место резервного пилота. Скажи, есть ли в этом доля правды и рассматриваешь ли ты вариант, при котором ты не будешь принимать участие в Формуле-1 в следующем сезоне?
— Мой приоритет — продолжать выступать в качестве гонщика. Это то, чего я хочу, и над чем мы работаем с Маттиа. Однако, поскольку я ещё ничего не подписал, мы должны рассмотреть все варианты в октябре. Один из вариантов — вернуться в «Мерседес», что вполне возможно. Однако есть и другие варианты. Мой приоритет — оставаться гонщиком, — сказал Боттас в интервью пресс-службе Ф-1.

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