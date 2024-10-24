Стало известно, кто из пилотов «Мерседеса» получит в Мексике единственный комплект новинок

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на Гран-при Мексики продолжит использовать последний пакет обновлений, включая новый вариант днища. Другой гонщик немецкой команды Джордж Расселл будет пилотировать автомобиль старой спецификации, которая была у команды ещё в Сингапуре. Об этом информирует Auto Motor und Sport.

По сведениям источника, «Мерседес» сейчас в ускоренном режиме работает над ремонтом днища для Расселла. Сообщается, что оно может быть готово к Гран-при Бразилии, который состоится с 1 по 3 ноября.

Напомним, на Гран-при США Расселл разбил машину под конец квалификации, а Хэмилтон вылетел с трассы и выбыл из борьбы на старте гонки.

Мария Шарапова на Гран-при Монако гостит у «Мерседеса»: