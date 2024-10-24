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Вильнёв: Хэмилтон уже не тот победитель с инстинктом убийцы, которого мы видели в прошлом

Вильнёв: Хэмилтон уже не тот победитель с инстинктом убийцы, которого мы видели в прошлом
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне, который в следующем сезоне будет выступать за «Феррари».

«Не думаю, что Льюис сейчас думает о «Феррари». Он думает о себе и о том, как ужасно для него всё складывается. Он действительно не в лучшей форме, и это не помогает пилотированию. Ему нужно избавиться от такого образа мыслей, прежде чем он перейдёт в «Феррари». В целом его поведение демонстрирует, что у него нет победного настроя. Он не тот победитель с инстинктом убийцы, которого мы видели в прошлом. Прежде чем перейти в «Феррари», ему нужно вернуться к своей прежней форме и настрою, потому что в итальянской команде будет нелегко», – приводит слова Вильнёва Mirror со ссылкой на Canada Casino.

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