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Шарль Леклер: на Гран-при США было несколько случаев, когда штрафы были чрезмерно суровы

Шарль Леклер: на Гран-при США было несколько случаев, когда штрафы были чрезмерно суровы
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Пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» монегаск Шарль Леклер дал оценку стилю пилотирования гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Также он заявил, что не согласен с наказаниями ФИА пилотам, которые нарушили правила на Гран-при США.

«Стиль пилотирования Макса всегда был на грани правил. Однако именно это делает гонки с ним такими захватывающими, и поэтому мне действительно нравится бороться с ним.

Однако я думаю, что на Гран-при США было несколько случаев, когда штрафы были чрезмерно суровы. Нам следует поговорить об этом с ФИА. Мы, гонщики, вместе с ФИА должны обсудить, что можно делать и нельзя делать. Но это непрерывный процесс, который мы всегда стараемся оптимизировать», — приводит слова Леклера портал GPblog.

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