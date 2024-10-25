Шарль Леклер: на Гран-при США было несколько случаев, когда штрафы были чрезмерно суровы

Пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» монегаск Шарль Леклер дал оценку стилю пилотирования гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Также он заявил, что не согласен с наказаниями ФИА пилотам, которые нарушили правила на Гран-при США.

«Стиль пилотирования Макса всегда был на грани правил. Однако именно это делает гонки с ним такими захватывающими, и поэтому мне действительно нравится бороться с ним.

Однако я думаю, что на Гран-при США было несколько случаев, когда штрафы были чрезмерно суровы. Нам следует поговорить об этом с ФИА. Мы, гонщики, вместе с ФИА должны обсудить, что можно делать и нельзя делать. Но это непрерывный процесс, который мы всегда стараемся оптимизировать», — приводит слова Леклера портал GPblog.