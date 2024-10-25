«Макларен» запросил право на пересмотр штрафа Норриса на Гран-при США

Команда Форумулы-1 направила обращение стюардам Гран-при США с просьбой пересмотреть штраф своего пилота Ландо Норриса, получившего пять штрафных секунд за обгон по обочине представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Согласно регламенту, судьи могут изменить решение, если выяснится, что в рамках расследования инцидента появились важные ранее не доступные судьям данные.

Видеоконференция с участием представителей «Макларена» и стюардов начнётся в пятницу, 25 октября, в 23:30 мск. Если стюарды посчитают, что в деле действительно появились новые данные, то они назначат дополнительное заседание, на котором обсудят, изменять своё прежнее решение или нет.

Если Норрису отменят штраф, то Ландо вернётся в протоколе Гран-при США на третью позицию и сократит отставание от Макса Ферстаппена в личном зачёте Формулы-1 с 57 до 51 очка.