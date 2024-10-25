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Оскар Пиастри отреагировал на слухи о возможном переходе в «Ред Булл»

Оскар Пиастри отреагировал на слухи о возможном переходе в «Ред Булл»
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Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал свежие предположения, что его менеджер Марк Уэббер рассматривает возможность с переходом своего подопечного в «Ред Булл» с прицелом на 2026 год.

«Такого точно нет. Я счастлив там, где сейчас. У меня контракт на следующие два сезона после нынешнего, и я точно не смотрю по сторонам.

В Ф-1 и недели не может пройти без какого-нибудь комментария от Хельмута. Не особо удивлён такими спекуляциями. Я бы назвал их комплиментом. Но, повторюсь, я рад там, где нахожусь сейчас. У «Ред Булл» хорошая группа своих гонщиков, так что они могут выбирать из них, если надо», — приводит слова Пиастри Racingnews365.

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