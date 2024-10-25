Хэмилтон просит изменить правила Формулы-1 из-за серых зон, которыми пользуется Ферстаппен

39-летний семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», заявил, что пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену сходит с рук использование серых зон правил «Королевских гонок», и призвал пересмотреть правила.

«То, как борется Макс, — всегда было серой зоной, поэтому ему так долго это сходило с рук. Наверное, им обязательно нужно внести некоторые коррективы. Кроме того, у нас действительно есть несоответствия в решениях, очевидно, в зависимости от того, какой состав стюардов присутствует на гонке. Я имею в виду, что как спорту нам необходимо повышать уровень во всех областях, и если вы посмотрите на другие глобальные виды спорта, то у них, например, есть штатные судьи, и я уверен, что это было бы неплохой идеей и для Формулы-1.

Я много раз испытывал это с Максом: нельзя просто запустить машину изнутри и оказаться впереди, а затем выехать за пределы трассы и всё ещё удерживать свою позицию. Так что над этим обязательно надо поработать», — приводит слова Хэмилтона издание Crash.

Ранее стало известно, что команда «Макларен» подала требование о повторном пересмотре штрафа своему пилоту Ландо Норрису на Гран-при США.