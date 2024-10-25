Ферстаппен — о правилах Формулы-1: думаю, скоро мне понадобится книга в болиде

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» высказался по поводу наличия большого количества правил в «Королевских гонках».

«Думаю, мы подходим к этапу, когда я почти нуждаюсь в книге с правилами в болиде. Вот так оно и есть. Я имею в виду, что если вы посмотрите, то с годами количество правил просто разрослось, появилось больше новых требований и рекомендаций.

«[Думаете ли вы о правилах во время гонки?] Да, конечно. Когда у вас такая же ситуация, как у нас сейчас с гоночными правилами, которые пытаются указать очень много вещей в разных ситуациях, то иначе не получится. Определённо всё чрезмерно регулируется, но я также вижу и другой момент: если мы отменим правила и потом произойдёт какой-то инцидент, это будет: «О, нам нужно больше правил, нам нужно быть сильнее в этом!» Это всегда одна и та же история», — приводит слова Ферстаппена издание Crash.

Ранее Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» заявил, что правила необходимо изменить, поскольку Ферстаппену сходит с рук использование серых зон.