Норрис объяснил, почему по-прежнему не согласен со штрафом на Гран-при США

Британский пилот Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис объяснил, почему по-прежнему не согласен со штрафом, полученным на Гран-при США в Остине в борьбе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я вообще не разговаривал с Максом, потому что он делал то, что считал правильным, а я делал то, что сам видел верным решением. Но всё ещё не согласен со штрафом, и мы как команда не согласны. Думаю, то, что мы видели в штрафе Джорджа [Рассела] и [Валттери] Боттаса, в некотором смысле было очень похоже на нашу ситуацию: я был полностью впереди Макса — и был впереди него на длину болида. Это уже он атаковал и пытался опередить, а не я.

Я опережал Макса, мне приходилось защищаться, он атаковал меня, и, по сути, Ферстаппен слишком быстро вошёл в поворот и вылетел за пределы трассы. Я потом уже просто пытался сохранить свою позицию, поэтому уверен, что мы это обсудим, поскольку с прошлых выходных это стало большой темой для разговоров. Многие гонщики с этим не согласились, команды с этим не согласились.

Думаю, дело в том, что он остался впереди меня только на апексе, поскольку вылетал с трассы. Он не был бы впереди, если бы затормозил там, где должен был затормозить, и остался на трассе. Я думаю, это очевидно. Но нужно ли мне стать агрессивнее и изменить подход? Да. Делал ли я до этого что-то неправильно? Нет», — приводит слова Норриса издание Motorsport.

Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попросил изменить правила из-за серых зон, которыми пользуется Ферстаппен.