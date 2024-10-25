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Франко Колапинто рассказал, почему прошёл мимо Мартина Брандла на стартовой решётке ГП США

Франко Колапинто рассказал, почему прошёл мимо Мартина Брандла на стартовой решётке ГП США
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21-летний аргентинский пилот Формулы-1 из команды «Уильямс» Франко Колапинто рассказал, почему прошёл мимо репортёра Sky Sports Мартина Брандла на стартовой решётке Гран-при США. Напомним, до этого ходили слухи, что Франко проигнорировал Брандла из-за слов о Серхио Пересе («Ред Булл»), с которым Колапинто подружился.

«С [Мартином] Брандлом у меня нет никакой истории. Я разговаривал с «Уильямсом», у меня нет большого опыта в этой теме: сначала нужно идти к стартовой решётке, а потом ждать там 30 минут, выпрыгивать из машины, ходить и передвигаться, и все хотят взять интервью.

Я был полностью сосредоточен на гонке, и Коннор (Бин, пресс-атташе «Уильямса». — Прим. «Чемпионата») действительно помогает мне давать интервью на стартовой решётке, за её пределами в паддоке и во всех подобных моментах, чтобы я мог сконцентрироваться на самом главном — пилотировании», — приводит слова Колапинто издание PlanetF1.

В Остине Колапинто финишировал на 10-й позиции, принеся команде одно очко.

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