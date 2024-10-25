17 ноября пройдёт пятый фестиваль фиджитал-гонок «КАРТСИМ ФЕСТ 2024»

17 ноября пройдет в московском картинг-центре Miks Karting пройдёт пятый фестиваль фиджитал-гонок «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024». Мероприятие начнётся в 10:30 по московскому времени и вновь объединит любителей и профессионалов виртуального и реального автоспорта, собрав участников со всей страны. Известные российские блогеры и журналисты, пилоты программы SMP Racing, лучшие симрейсеры России и пилоты RDS GP будут соревноваться в двух параллельных реальностях – за рулем картов Miks Kart Sport и на автоспортивных симуляторах.

Фото: Пресс-служба «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024»

В рамках Фестиваля будут проведены четыре командные фиджитал-гонки:

КАРТСИМ ЮНИОР – параллельная гонка по картингу и симрейсингу продолжительностью 90 минут для участников от 11 до 14 лет из разных городов России.

КАРТСИМ ГОНКА ЗВЁЗД – параллельная гонка по картингу и симрейсингу продолжительностью 120 минут. В гонке примут участие 12 команд, в состав которых войдут известные автогонщики и симрейсеры, журналисты и блогеры. Своё участие уже подтвердили российские пилоты Формулы-1 Сергей Сироткин и Виталий Петров, пилот RDS GP Аркадий Цареградцев, победитель гонок Формулы-3 Александр Смоляр, белорусский автоспортсмен Алексей Шендюков, участник гонки «24 часа Ле-Мана», чемпионатов «Blancpain Sprint Series» и «Blancpain GT Series» Алексей Васильев.

Фото: Пресс-служба «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024»

КАРТСИМ СТУДЕНТ – параллельная гонка по картингу и симрейсингу продолжительностью 90 минут. Участвуют 12 команд, в состав которых войдут студенты ведущих ВУЗов Москвы.

КАРТСИМ АБСОЛЮТ – параллельная гонка по картингу и симрейсингу, продолжительностью 180 минут. Участвуют 12 команд, в состав которых войдут любители фиджитал-гонок России.

Фото: Пресс-служба «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024»

Кроме того, в фестивале смогут принять участие команды пилотов с ограниченными возможностями здоровья из проекта «Картинг без границ». Пилоты, столкнувшиеся с физическими ограничениями, смогут участвовать в гонке благодаря инновационной системе подрулевого управления газом и тормозом, которая будет установлена как на реальных картах, так и на виртуальных симуляторах.

Фото: Пресс-служба «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024»

Для тех, кто не сможет посетить фестиваль лично, будет организована онлайн-трансляция, где будут показаны все гонки, интервью с участниками и розыгрыши призов от партнеров мероприятия.