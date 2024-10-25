Цунода высказался о том, почему ни разу не провёл тесты за рулём болида «Ред Булл»

Японский гонщик Формулы-1 из команды «РБ» Юки Цунода высказался об отсутствии тестов за рулём болида «Ред Булл» и прокомментировал возможное участие в тестах в конце сезона-2024 на RB20.

Цунода несколько раз принимал участие в демонстрационных заездах, но в тестах ни разу не принимал участие.

«Если бы вы спросили об этом на моём втором или третьем году в Формуле-1, то я был бы очень удивлён. Но я уже привык к тому, как сложно получить хотя бы однодневный тест человеку, который в предыдущие годы превосходил большинство товарищей по команде. Наверное, за кулисами происходят некоторые вещи, о которых я не могу быть в курсе. В то же время я, вероятно, не так сильно прогрессировал, как хотелось бы уже на этом уровне, особенно в радиопереговорах.

Но думаю, что что-то произойдёт в конце сезона. Что касается «Ред Булл», то никогда не знаешь наверняка, до последнего дня. Я просто сосредоточен на том, что мне нужно сделать сейчас. Вероятные тесты — это хорошая возможность. По крайней мере, наконец-то я могу показать немного своего пилотирования, и они увидят, на что я способен. Это очень важно», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.