Цунода — о штрафах: они ожидают, что мы будем водить как искусственный интеллект

24-летний японский гонщик Формулы-1, представляющий команду «РБ», Юки Цунода высказался о штрафах для пилотов во время Гран-при США в Остине.

«Я чувствую, как они ожидают, что мы будем водить машину, как роботы или искусственный интеллект, и постараемся соблюдать все правила пилотирования или что-то в этом роде. В конце концов, мы гонщики. Вот почему люди на это смотрят, это своего рода борьба между пилотами. Мы пытаемся сражаться друг с другом со страстью, верно?

И если мы удалим борьбу, это будет похоже на гонки искусственного интеллекта, вероятно, как в Абу-Даби (27 апреля 2024 года на автодроме «Яс Марина» состоялись первые в истории соревнования между автомобилями, управляемыми искусственным интеллектом. — Прим. «Чемпионата»). Лучше на это посмотреть.

Да, я понимаю, что стюардам трудно прийти к единому мнению, но самое главное — они должны больше доверять опытному гонщику в своих рядах. У них есть опытные пилоты, которые подскажут, как обстоят дела на трассе. У опытных людей должно быть больше прав что-то говорить, принимать больше решений», — приводит слова Цуноды журналист Адам Купер на своём сайте.