В Tesla отложили выпуск машины с технологиями SpaceX и разгоном до 100 км/ч за секунду

Компания Tesla вновь отложила запуск двухдверного автомобиля Roadster, который, как рассказывал ранее Илон Маск, создаётся с использованием космических технологий SpaceX и способен разгоняться до 100 км/ч быстрее, чем за секунду.

По информации издания Motor1, о задержке на собрании акционеров рассказал сам Маск. «Причина, по которой Roadster ещё не вышел, в том, что это не просто глазурь, а вишенка на глазури на торте. Мы с удовольствием продолжаем работать над Tesla Roadster нового поколения — это захватывающий проект, но он менее приоритетен, чем вещи, которые оказывают более серьёзное влияние на благо всего мира», — цитирует главу Tesla Motor1.

Ранее Илон Маск рассказал, что над автомобилем Roadster в Tesla работают совместно со SpaceX. По его словам, у машины не будет руля, а управляться она будет с помощью джойстика. «Это будет нечто особенное. Это даже не автомобиль, а нечто, чего прежде никогда не было», — говорил ранее Маск.