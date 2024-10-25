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Ферстаппен высмеял критиков, рассуждающих о мыслях пилота при обороне позиции от Норриса

Ферстаппен высмеял критиков, рассуждающих о мыслях пилота при обороне позиции от Норриса
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высмеял критиков, которые заявляют об умысле в действиях Макса при обороне позиции от британского пилота Ландо Норриса («Макларен») во время Гран-при США в Остине.

«Впечатляет, что люди могут читать мои мысли. Это безумие — я имею в виду, что всегда стараюсь зайти в поворот правильно. Я не хотел как-то срезать. Мы всегда говорили, что хотим жёстко соревноваться друг с другом, и это то, что нам нравится делать.

В Остине у меня был довольно сложный отрезок на жёстких шинах. Я сильно потерял сцепление с передней осью, было очень трудно тормозить. Это усложняло мою защиту, потому что знал: если заторможу слишком поздно, то могу заблокировать колёса, и у меня не будет вообще переднего сцепления. Мне там было нелегко, но всё равно была позитивная динамика, и это показывало некоторые обнадёживающие признаки того, что, возможно, мы сможем вернуться в борьбу», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Ранее Ферстаппен пошутил, что скоро ему понадобится книга с правилами в болиде, есть учесть количество изменений и вводимых рекомендаций.

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