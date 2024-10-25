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Хэмилтон не сможет провести тесты с «Феррари» и отправится в прощальный тур с «Мерседесом»

Хэмилтон не сможет провести тесты с «Феррари» и отправится в прощальный тур с «Мерседесом»
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Популярное издание Nextgen-Auto сообщило, что 39-летний семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, проводящий свой последний сезон в составе «Мерседеса», примет участие в прощальном туре после последней гонки в Абу-Даби.

«По нашим данным, одна из причин, почему Хэмилтон не примет участия в постсезонных тестах, связана с тем, что Льюис всё ещё будет выполнять обязанности в «Мерседесе». Одно мероприятие пройдёт для спонсора команды Petronas в Малайзии, а затем он примет участие в прощальном туре по базе в Брэкли, в Бриксворте и даже в Штутгарте», — говорится в статье издания.

Перед стартом этого сезона было объявлено, что 2024 год станет последним для британского гонщика в составе немецкого коллектива, после чего он присоединится к «Феррари».

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