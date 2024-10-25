Стало известно, позволят ли Окону, Хюлькенбергу и Сайнсу провести тесты за новые команды

Популярное издание Nextgen-Auto сообщило, позволят ли «Альпин», «Хаас» и «Феррари» отработать Эстебану Окону, Нико Хюлькенбергу и Карлосу Сайнсу в составе своих будущих команд на постсезонных тестах в Абу-Даби. Напомним, Окон перейдёт в «Хаас», Хюлькенберг – в «Ауди»/«Кик-Заубер», а Сайнс – в «Уильямс».

Издание сообщает, что руководители всех трёх этих команд подтвердили, что не будут препятствовать своим нынешним гонщикам провести тестов за свои новые команды после окончания сезона.

Ранее сообщалось, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон не сможет провести тесты с «Феррари», так как примет участие в прощальном туре «Мерседеса» после последней гонки в Абу-Даби.