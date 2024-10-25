Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно, позволят ли Окону, Хюлькенбергу и Сайнсу провести тесты за новые команды

Стало известно, позволят ли Окону, Хюлькенбергу и Сайнсу провести тесты за новые команды
Комментарии

Популярное издание Nextgen-Auto сообщило, позволят ли «Альпин», «Хаас» и «Феррари» отработать Эстебану Окону, Нико Хюлькенбергу и Карлосу Сайнсу в составе своих будущих команд на постсезонных тестах в Абу-Даби. Напомним, Окон перейдёт в «Хаас», Хюлькенберг – в «Ауди»/«Кик-Заубер», а Сайнс – в «Уильямс».

Издание сообщает, что руководители всех трёх этих команд подтвердили, что не будут препятствовать своим нынешним гонщикам провести тестов за свои новые команды после окончания сезона.

Ранее сообщалось, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон не сможет провести тесты с «Феррари», так как примет участие в прощальном туре «Мерседеса» после последней гонки в Абу-Даби.

Материалы по теме
Хэмилтон не сможет провести тесты с «Феррари» и отправится в прощальный тур с «Мерседесом»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android