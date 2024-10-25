Хэмилтон объяснил, почему продолжит использовать обновлённую версию машины

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что его вылет с трассы на Гран-при США, вероятно, не был связан с обновлением машины, поэтому в Мексике он продолжит использовать новинки на своём W15.

«По данным мы видим, что там был контакт только у трёх колёс. Машина, по сути, поддомкратилась. Мы видим, что правая часть сильно колеблется, на входе в поворот разница составляла 12–15 мм. Ещё был попутный ветер со скоростью 40 км/ч. Есть небольшое окно, где прижимная сила идеальна, затем она становится слишком высокой, а затем снова падает. Так что я думаю, что это была комбинация всех этих вещей.

Если посмотреть видео, то видно, что машина подпрыгивает, левое колесо начинает подпрыгивать, а затем мы просто теряем прижим, и я думаю, что днище, вероятно, стало немного более чувствительным, чем предыдущая версия. Но я оставил его на этот уикенд, потому что тут гораздо меньше кочек, и это хорошо, поскольку нам нужно получить по нему [днищу] больше данных», — приводит слова Хэмилтона Autosport.