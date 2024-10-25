Ford в сезоне-2025 выступит в DTM с Mustang GT3

Спортивное подразделение Ford Performance Motorsport представило спорткар Ford Mustang GT3 для гонок немецкой серии DTM — две таких машины в сезоне-2025 выставит команда Haupt Racing Team, которая ранее работала с машинами Mercedes-AMG GT3 Evo. Кроме того, команда HRT выступит на Mustang GT3 в «24 часах Нюрбургринга».

Ford Mustang GT3 для серии DTM Фото: Ford

Ford Mustang GT3 создан на базе Mustang Dark Horse 2024 года. Под капотом у машины 5,4-литровый атмосферный двигатель Coyote V8, который был доработан Ford Performance совместно с британской командой M-Sport.

Ford Mustang GT3 для серии DTM Фото: Ford

Автомобиль уже выступал в гонках и в этом году занял третье и четвёртое места в зачёте LMGT3 марафона «24 часа Ле-Мана». Кроме того, команда Ford Multimatic Motorsports завоевала на Mustang GT3 два подиума в американских гонках на выносливость IMSA SportsCar Championship.

Ford Mustang GT3 для серии DTM Фото: Ford

Сезон-2024 в серии DTM уже завершён — чемпионский титул завоевал Мирко Бортолотти, который выступал на Lamborghini Huracán GT3 Evo 2, выставленной командой SSR Performance. Серебряным призёром стал Келвин ван дер Линде, а третье место осталось за Маро Энгелем. Следующий сезон DTM стартует 26–27 апреля 2025 года в Ошерслебене.