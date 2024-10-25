Албон решил использовать настройки Колапинто на Гран-при Мексики

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон решил использовать на Гран-при Мексики настройки своего менее опытного напарника по команде Франко Колапинто. Таким образом Албон надеется решить свои проблемы с прохождением медленных поворотов.

«Благодаря обновлениям, которые мы внесли в машину, у нас определённо изменился баланс. Нам ещё предстоит до конца понять эти изменения.

Это будут первые выходные, когда я немного больше склонюсь к тому, что делают в другой части боксов, и просто попытаюсь понять, поможет ли это решить некоторые из моих проблем. В Мексике нам будет очень важно попытаться всё сделать правильно, потому что на этой трассе много медленных поворотов, а это то, с чем у меня сейчас проблемы», — приводит слова Албона Motorsport.