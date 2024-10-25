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Серхио Перес: думал, что, наверное, я уже не тот прежний

Серхио Перес: думал, что, наверное, я уже не тот прежний
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес утверждает, что пережил очень тяжёлое лето, он считал, что перестал быть собой прежним. Но он настаивает, что продолжит бороться за своё будущее в Формуле-1.

«Спекуляций было больше, чем я ожидал. Я только продлил контракт с командой, поэтому точно знал, какие в нём условия. В то время меня это не беспокоило. Но дошло до того, что это перешло границы, когда мне стало очень трудно сосредоточиться на своих делах. Обсуждали меня, мою карьеру. Казалось, у каждого было своё мнение о том, что и как я делаю правильно, а что нет, даже вне трассы. Все вмешивались в мою личную жизнь, а я слишком много думал о своей семье и своём будущем. У всех, с кем я говорил, было другое мнение, даже внутри команды. Люди думали, что я не сосредоточен.

Я думал, что, наверное, я уже не тот прежний, что не могу гоняться как раньше, что уже не на том уровне, на котором был раньше. Трудно объяснить людям, что внутри тебя что-то происходит. С машиной порой в каждом повороте было ощущение, например, в Сильверстоуне, что вот-вот разобью её. Лето было очень тяжёлым. В психологическом плане это большой вызов, и быть напарником Макса, особенно в машине, в которой тебе некомфортно, — это огромная задача.

Это сидело во мне, но не было момента, когда я подумал: «Я сдаюсь». Я прошёл через очень трудный период, но у меня никогда не было в голове мысли о том, чтобы бросить это дело. Это не мой стиль. Возможно, в то время было бы проще всего так сделать, но я не сделал», — приводит слова Переса The New York Times.

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