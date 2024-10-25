Серхио Перес: думал, что, наверное, я уже не тот прежний

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес утверждает, что пережил очень тяжёлое лето, он считал, что перестал быть собой прежним. Но он настаивает, что продолжит бороться за своё будущее в Формуле-1.

«Спекуляций было больше, чем я ожидал. Я только продлил контракт с командой, поэтому точно знал, какие в нём условия. В то время меня это не беспокоило. Но дошло до того, что это перешло границы, когда мне стало очень трудно сосредоточиться на своих делах. Обсуждали меня, мою карьеру. Казалось, у каждого было своё мнение о том, что и как я делаю правильно, а что нет, даже вне трассы. Все вмешивались в мою личную жизнь, а я слишком много думал о своей семье и своём будущем. У всех, с кем я говорил, было другое мнение, даже внутри команды. Люди думали, что я не сосредоточен.

Я думал, что, наверное, я уже не тот прежний, что не могу гоняться как раньше, что уже не на том уровне, на котором был раньше. Трудно объяснить людям, что внутри тебя что-то происходит. С машиной порой в каждом повороте было ощущение, например, в Сильверстоуне, что вот-вот разобью её. Лето было очень тяжёлым. В психологическом плане это большой вызов, и быть напарником Макса, особенно в машине, в которой тебе некомфортно, — это огромная задача.

Это сидело во мне, но не было момента, когда я подумал: «Я сдаюсь». Я прошёл через очень трудный период, но у меня никогда не было в голове мысли о том, чтобы бросить это дело. Это не мой стиль. Возможно, в то время было бы проще всего так сделать, но я не сделал», — приводит слова Переса The New York Times.