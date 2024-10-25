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Сайнс допустил, что Ферстаппен симулировал заход на апекс в борьбе с Норрисом

Сайнс допустил, что Ферстаппен симулировал заход на апекс в борьбе с Норрисом
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс, обсуждая борьбу Макса Ферстаппена и Ландо Норриса на Гран-при США, заявил, что у него остались вопросы относительно того, насколько агрессивно можно защищать свою позицию в Формуле-1.

«Это очень хороший вопрос, который мне следует задать стюардам, потому что, очевидно, это меняет то, как мы проводим гонки. Это решение означает, что парень, защищающийся на внутренней траектории, может тормозить так поздно, как ему вздумается, и может симулировать заход на апекс, хотя на самом деле это не так.

Это необходимо прояснить, поскольку в том случае они оба были виноваты: Макс — в том, что выехал за пределы трассы, а Ландо — в том, что обогнал за её пределами. Вот почему этот конкретный эпизод является очень сложным в плане принятия решения», — приводит слова Сайнса Autosport.

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