Норрис объяснил, почему не отдал позицию Ферстаппену после спорного обгона

Пилот «Макларена» Ландо Норрис отверг идею о том, что ему следовало просто позволить Максу Ферстаппену вернуть позицию после того, как британец обогнал на Гран-при США нидерландца за пределами трассы.

«Я лучше знаю, что надо было делать. Людям легко рассуждать, следовало ли команде более активно принимать решение. Мои шины перегревались всё сильнее, а разница в темпе с Максом уменьшалась, так что, если бы я позволил ему снова обогнать меня, у меня, возможно, не было бы шанса обойти его снова.

Оглядываясь назад, я не согласен со многими людьми, которые говорят, что это был мой единственный шанс в итоге опередить его. Кто знает? Я знаю лучше всех, я был в той ситуации, поэтому высказываю своё мнение, и иногда я буду прав, а иногда — неправ, и мне всё равно, если люди не согласятся с моим мнением. Я просто пытаюсь делать то, что считаю лучшим в данный момент, в рамках правил, которые я считаю правильными, и тому подобное», — приводит слова Норриса RacingNews365.