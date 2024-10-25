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Хэмилтон посоветовал Антонелли не сразу зажигать на его машине на тренировке в Мексике

Хэмилтон посоветовал Антонелли не сразу зажигать на его машине на тренировке в Мексике
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, какой совет дал Андреа Кими Антонелли перед первой практикой Гран-при Мексики, где 18-летний итальянец сядет за руль машины семикратного чемпиона Формулы-1.

«Кими молод, и он многому научился в Монце. Мы провели брифинг вместе, потому что, очевидно, в следующем году он будет работать с Боно (Питер Боннингтон, инженер Хэмилтона. – Прим. «Чемпионата»), и, очевидно, я здесь, чтобы поддержать его, как только могу.

Главное, что я ему посоветовал, что не нужно зажигать на первом круге. Просто втягивайся и наслаждайся. Я сказал ему, что сперва трасса очень, очень грязная», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

Напомним, Андреа Кими Антонелли разбил машину Джорджа Расселла на тренировке Гран-при Италии.

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